Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Лайф публикует кадры, как школьники выпрыгивают из окон после стрельбы в Казани. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры, как школьники выпрыгивают из окон казанской школы, где утром неизвестные открыли стрельбу.

"В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнуло несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал", — рассказала одна из очевидиц.

К учебному заведению вызвали медиков. У здания находятся силовики и экстренные службы. По факту стрельбы прокуратура Казани начала проверку.

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Одного из стрелков задержали.

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