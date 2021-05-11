Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии
Ученики спасались от вооружённых преследователей и сочли единственным вариантом спасения прыжок с третьего этажа.
Фото © LIFE
Лайф публикует кадры, как школьники выпрыгивают из окон после стрельбы в Казани. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры, как школьники выпрыгивают из окон казанской школы, где утром неизвестные открыли стрельбу.
"В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнуло несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал", — рассказала одна из очевидиц.
К учебному заведению вызвали медиков. У здания находятся силовики и экстренные службы. По факту стрельбы прокуратура Казани начала проверку.
Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Одного из стрелков задержали.
Выбор редакции
"Мы заперлись, потом прогремел взрыв": Ученик рассказал подробности стрельбы в казанской гимназии
"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы
В Казани введён режим КТО из-за стрельбы в гимназии
"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани
Модель надела шорты для жаркой погоды, которые были настолько рваными, что стыдно просто смотреть
Комментариев: 0