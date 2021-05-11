Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Школьникам пришлось выпрыгивать из окон после стрельбы в казанской гимназии

Ученики спасались от вооружённых преследователей и сочли единственным вариантом спасения прыжок с третьего этажа.

11 мая 2021, 07:32
12611

Фото © LIFE

Лайф публикует кадры, как школьники выпрыгивают из окон после стрельбы в Казани. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры, как школьники выпрыгивают из окон казанской школы, где утром неизвестные открыли стрельбу.

"В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнуло несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал", — рассказала одна из очевидиц.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

К учебному заведению вызвали медиков. У здания находятся силовики и экстренные службы. По факту стрельбы прокуратура Казани начала проверку.

Напомним, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Одного из стрелков задержали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мы заперлись, потом прогремел взрыв": Ученик рассказал подробности стрельбы в казанской гимназии

сегодня в 08:31

"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы

сегодня в 08:40

В Казани введён режим КТО из-за стрельбы в гимназии

сегодня в 08:34

"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани

сегодня в 08:39

Модель надела шорты для жаркой погоды, которые были настолько рваными, что стыдно просто смотреть

сегодня в 08:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1