Неизвестные открыли стрельбу в гимназии в Казани. Видео © Mash

Двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По данным Mash, в результате один человек погиб, один ранен.

Телеграм-канал утверждает, что один из стрелков выпрыгнул из окна, сейчас в здании остаётся его сообщник. К учебному заведению вызвали медиков. У здания находятся силовики и экстренные службы. По факту стрельбы прокуратура Казани начала проверку.

"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", — сообщили в прокуратуре.

По данным источника ТАСС, стрельбу в учебном заведении устроил подросток, его задержали. Это подросток 17 лет. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются. В региональном Минздраве уточнили, что на вызов в связи со стрельбой была направлена бригада скорой медицинской помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.

Ранее Лайф рассказывал, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в школе в Теннесси.К месту ЧП прибыли несколько экипажей полиции. По факту случившегося проводится расследование.

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