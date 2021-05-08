В Майами неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре
По предварительным данным, несколько человек ранены. Посетителям пришлось искать убежище посреди витрин.
В Майами неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре. Видео © соцсети
В американском штате Флорида, по предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре Aventura Mall. Сообщается как минимум о трёх раненых — такие данные телеканалу NBC Miami подтвердила полиция.
Пользователи соцсетей делятся видео из торгового центра. На этих кадрах видно, как полиция с жёстким применением силы задерживает какого-то мужчину. Также видны следы крови на полу, люди, прячущиеся за витринами и бегущие прочь от здания.
Ранее сообщалось, что пять человек были ранены при стрельбе в городе Шривпорт в штате Луизиана.
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