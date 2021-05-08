В Москве накануне 9 Мая станцевали "Вальс Победы". Видео © LIFE

В Москве накануне 9 Мая состоялся традиционный флешмоб "Вальс Победы". В акции приняли участие танцевальные коллективы, кадеты, школьники, студенты и все желающие. Десятки пар станцевали под звуки "Майского вальса" перед входом в Музей Победы. Им даже не помешала плохая погода на улице.

"У нас очень много участников: это и дети, и кадеты, и взрослые. Есть студенты, есть люди, которые просто любят танцевать. Этот вальс — знак того, что в жизни всегда есть место искусству и хорошему настроению. И даже во время войны солдаты танцевали и пели, работали фронтовые бригады, и знаковая такая песня — это "Майский вальс", — сообщила Лайфу заместитель заведующего отделом массовых мероприятий Музея Победы Юлия Гитман.

Участники флешмоба рассказали, что тщательно готовились к мероприятию, разучивали движения. Юные танцоры решили поучаствовать, чтобы почтить память прежних поколений своих семей, прошедших войну. Некоторые из собравшихся уже не первый раз участвуют во флешмобе.

"Я думаю, что духом своим должны поддержать всех ветеранов, всех участников, всех победителей, которые предоставили нам возможность жить", — подчеркнул один из пришедших на флешмоб.

Ранее сообщалось, что школьники со всей страны стали участниками акции "Вальс для победителей", которую Российское движение школьников проводит в преддверии Дня Победы.

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