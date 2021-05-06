"Сказать спасибо в танце": В российских школах прошла акция "Вальс для победителей"

В российских школах прошла акция "Вальс для победителей". Видео © Соцсети

Школьники со всей России стали участниками акции "Вальс для победителей", которую Российское движение школьников проводит в преддверии Дня Победы. Ребята подготовили танцевальную постановку, чтобы исполнить её под окнами домов ветеранов или на площадях. Данное мероприятие служит напоминанием о том ликовании, которое испытали люди 9 мая 1945 года, услышав об окончании войны и победе Советского Союза.

"В нашем вальсе приняло участие более 100 человек — всё это ученики 5–11 классов МОБУ СОШ № 9 города Таганрога. Ребята объединились ради того, чтобы сказать таким образом спасибо. Наверное, каждому из нас 9 Мая хочется сказать спасибо ветеранам за Великую Победу, за мирное небо. Мы с ребятами нашли такую возможность сказать своё спасибо — в танце", — говорится в сообщении девятой школы Таганрога во "ВКонтакте".

Кроме Рязанской области акцию также провели в Белгородской, Самарской, Ростовской, Кемеровской, Смоленской, Оренбургской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Томской областях, в республиках Коми, Хакасия, в Ставропольском крае и многих других регионах.

А ещё Лайф рассказывал, как школьники в России украшают окна домов рисунками в честь Дня Победы. Некоторые подростки участвуют в акции не только дома, но и в самих учебных учреждениях. Также им помогают родители, педагоги, родственники и друзья.

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