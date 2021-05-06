"Как будто из сказки": Чешская туристка рассказала, что её больше всего впечатлило в России
Девушка побывала на озере Байкал, в деревушке Давша, а также посетила Ленские столбы.
Фото © Pixabay
Туристка из Чехии Йолана Седлачкова поделилась впечатлениями от поездки по России. Путешественница рассказала, какие места поразили её больше всего.
Туристка отметила, что морозы для Европы — это бедствие, а России низкие температуры идут на пользу, например, помогают добраться до труднодоступных мест благодаря ледовым дорогам или зимникам. По таким путям путешественница походила на озере Байкал.
"Самое глубокое и древнее озеро на Земле притягивает внимание своей уникальной красотой и атмосферой мистики в любое время года. <…> Я уже давно мечтала увидеть Байкал в таком необычайном виде и проехать на собственном автомобиле от одного берега до другого", — цитирует журнал Reflex Седлачкову.
Путешественница побывала в Змеиной бухте, где бьёт один из самых тёплых термальных источников на Байкале (38,5–45 градусов). Здесь она искупалась в деревянной ванне под открытым небом. Потом она направилась к глухой деревушке Давша в Баргузинском национальном парке, внесённом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам девушки, "деревня — как будто из русской сказки".
Также Селдачкова рассказала, как южнее Якутска побывала на зимнике на реке Лене и посетила Ленские столбы. "Сибирь зимой — это потрясающие впечатления", — заключила путешественница.
Ранее Лайф писал о том, что спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде.
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