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"Как будто из сказки": Чешская туристка рассказала, что её больше всего впечатлило в России

Девушка побывала на озере Байкал, в деревушке Давша, а также посетила Ленские столбы.

6 мая 2021, 21:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Туристка из Чехии Йолана Седлачкова поделилась впечатлениями от поездки по России. Путешественница рассказала, какие места поразили её больше всего.

Туристка отметила, что морозы для Европы это бедствие, а России низкие температуры идут на пользу, например, помогают добраться до труднодоступных мест благодаря ледовым дорогам или зимникам. По таким путям путешественница походила на озере Байкал.

"Самое глубокое и древнее озеро на Земле притягивает внимание своей уникальной красотой и атмосферой мистики в любое время года. <…> Я уже давно мечтала увидеть Байкал в таком необычайном виде и проехать на собственном автомобиле от одного берега до другого", — цитирует журнал Reflex Седлачкову.

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Путешественница побывала в Змеиной бухте, где бьёт один из самых тёплых термальных источников на Байкале (38,5–45 градусов). Здесь она искупалась в деревянной ванне под открытым небом. Потом она направилась к глухой деревушке Давша в Баргузинском национальном парке, внесённом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам девушки, "деревня — как будто из русской сказки".

Также Селдачкова рассказала, как южнее Якутска побывала на зимнике на реке Лене и посетила Ленские столбы. "Сибирь зимой — это потрясающие впечатления", — заключила путешественница.

Ранее Лайф писал о том, что спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде.

Авторы
Юлия Коновалова

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