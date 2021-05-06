"Дьяволы" против "тренеришки": "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" вышли в финал Лиги Европы
А вот в решающем матче главного турнира Старого света — Лиги чемпионов — сразятся две британские команды.
Фото © EPA / TASS
"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" вышли в финал футбольной Лиги Европы. Решающий матч состоится в Гданьске 26 мая.
Команда Оле Гуннара Сульшера после разгрома в первом матче приехала в Рим в абсолютно спокойном и слегка расслабленном состоянии. "Рома" устроила "красным дьяволам" настоящее испытание, особенно во втором тайме, героем которого стал кипер манкунианцев Давид Де Хеа. Однако даже его вдохновенная игра не помогла "Юнайтед". В итоге 3:2 — "Рома" побеждает во втором матче, но 8:5 в пользу британцев по сумме двух встреч выводят именно их в финал.
Вторым финалистом стал испанский "Вильярреал". Команда Уная Эмери, который прекрасно знает, как выигрывать Лигу Европы, по сумме двух матчей обыграла лондонский "Арсенал". И если в первой игре обе команды отличились, то во второй встрече соперники решили обойтись без этого. Такой результат позволил "жёлтой субмарине" отправиться в решающий матч Лиги Европы.
Выбор редакции
"Реал" выставил на трансфер Эдена Азара после того, как он разгневал болельщиков
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
Экономист назвал две валюты, над которыми нависла большая угроза обвала
Активисты ОНФ доставят ветеранам по всей России частицы Вечного огня
Комментариев: 0