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"Дьяволы" против "тренеришки": "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" вышли в финал Лиги Европы

А вот в решающем матче главного турнира Старого света — Лиги чемпионов — сразятся две британские команды.

6 мая 2021, 20:55
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" вышли в финал футбольной Лиги Европы. Решающий матч состоится в Гданьске 26 мая.

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Команда Оле Гуннара Сульшера после разгрома в первом матче приехала в Рим в абсолютно спокойном и слегка расслабленном состоянии. "Рома" устроила "красным дьяволам" настоящее испытание, особенно во втором тайме, героем которого стал кипер манкунианцев Давид Де Хеа. Однако даже его вдохновенная игра не помогла "Юнайтед". В итоге 3:2 — "Рома" побеждает во втором матче, но 8:5 в пользу британцев по сумме двух встреч выводят именно их в финал.

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Вторым финалистом стал испанский "Вильярреал". Команда Уная Эмери, который прекрасно знает, как выигрывать Лигу Европы, по сумме двух матчей обыграла лондонский "Арсенал". И если в первой игре обе команды отличились, то во второй встрече соперники решили обойтись без этого. Такой результат позволил "жёлтой субмарине" отправиться в решающий матч Лиги Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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