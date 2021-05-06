"Дьяволы" против "тренеришки": "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" вышли в финал Лиги Европы

Команда Оле Гуннара Сульшера после разгрома в первом матче приехала в Рим в абсолютно спокойном и слегка расслабленном состоянии. "Рома" устроила "красным дьяволам" настоящее испытание, особенно во втором тайме, героем которого стал кипер манкунианцев Давид Де Хеа. Однако даже его вдохновенная игра не помогла "Юнайтед". В итоге 3:2 — "Рома" побеждает во втором матче, но 8:5 в пользу британцев по сумме двух встреч выводят именно их в финал.