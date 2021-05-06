Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию
Наибольшее беспокойство вызывает эпидемиологическая обстановка, которая сложилась в Стамбуле.
Фото © ТАСС / PA / Martin Rickett
Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" может состояться в родной стране клубов — Англии. Об этом сообщил спортивный журналист Роб Дорсетт, отметив, что площадку под матч готов предоставить футбольный клуб "Астон Вилла".
"Астон Вилла" предложил УЕФА стадион "Вилла Парк" в качестве альтернативы Стамбулу для проведения финала Лиги чемпионов", — написал он в своём "Твиттере".
Журналист подчеркнул, что, прежде чем принимать игру, необходимо провести некоторые изменения в инфраструктуре стадиона. При этом Дорсетт отметил, что в УЕФА пока по-прежнему настроены провести матч в Стамбуле. Он добавил, что власти Британии в свою очередь выступают против того, чтобы тысячи английских фанатов летели в Турцию, которая сейчас находится на пике заболеваемости коронавирусом.
Напомним, "Манчестер Сити" получил путёвку в Стамбул, обыграв ПСЖ во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:0. С аналогичным исходом закончился матч между "Челси" и "Реалом", в результате чего в финал отправится первый.
Выбор редакции
Коронавирус выдавливает футбол из Европы: какие города России смогут принять Евро-2020
Английский финал в ЛЧ: "Челси" разобрался с "Реалом" и завоевал путёвку в Стамбул
Стало известно, какая вакцина от ковида будет использоваться на Олимпиаде в Токио
В Омской области пожар уничтожил половину деревни
Премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией
Комментариев: 0