Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию

Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" может состояться в родной стране клубов — Англии. Об этом сообщил спортивный журналист Роб Дорсетт, отметив, что площадку под матч готов предоставить футбольный клуб "Астон Вилла".

Журналист подчеркнул, что, прежде чем принимать игру, необходимо провести некоторые изменения в инфраструктуре стадиона. При этом Дорсетт отметил, что в УЕФА пока по-прежнему настроены провести матч в Стамбуле. Он добавил, что власти Британии в свою очередь выступают против того, чтобы тысячи английских фанатов летели в Турцию, которая сейчас находится на пике заболеваемости коронавирусом.