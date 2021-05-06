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Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию

Наибольшее беспокойство вызывает эпидемиологическая обстановка, которая сложилась в Стамбуле.

6 мая 2021, 15:24
<p>Фото © ТАСС / PA / Martin Rickett</p>

Фото © ТАСС / PA / Martin Rickett

Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" может состояться в родной стране клубов — Англии. Об этом сообщил спортивный журналист Роб Дорсетт, отметив, что площадку под матч готов предоставить футбольный клуб "Астон Вилла".

"Астон Вилла" предложил УЕФА стадион "Вилла Парк" в качестве альтернативы Стамбулу для проведения финала Лиги чемпионов", — написал он в своём "Твиттере".

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Журналист подчеркнул, что, прежде чем принимать игру, необходимо провести некоторые изменения в инфраструктуре стадиона. При этом Дорсетт отметил, что в УЕФА пока по-прежнему настроены провести матч в Стамбуле. Он добавил, что власти Британии в свою очередь выступают против того, чтобы тысячи английских фанатов летели в Турцию, которая сейчас находится на пике заболеваемости коронавирусом.

Напомним, "Манчестер Сити" получил путёвку в Стамбул, обыграв ПСЖ во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:0. С аналогичным исходом закончился матч между "Челси" и "Реалом", в результате чего в финал отправится первый.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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