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Под Петербургом нашли пакеты с расчленённым телом женщины: под подозрением сын

В августе прошлого года она вышла из дома, после чего считалась без вести пропавшей.

6 мая 2021, 14:58
<p>Фото © СУ СКР по Ленинградской области</p>

Фото © СУ СКР по Ленинградской области

Сотрудники полиции в Ленинградской области обнаружили останки расчленённой женщины. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР. Отмечается, что по подозрению в расправе уже задержан один человек.

"Недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 64-летней женщины, части тела которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак", — говорится в сообщении СК.

Жительницу Кузбасса расчленили, расфасовали по пакетам и выкинули на улицу

Жительницу Кузбасса расчленили, расфасовали по пакетам и выкинули на улицу

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина пропала в прошлом году: в конце августа она вышла из дома, после чего её больше никто не видел. Под подозрение попал 40-летний сын погибшей. Мужчина задержан, суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Мадриде парня заподозрили в убийстве собственной матери. Кроме того, в полиции считают, что он не только убил и расчленил женщину, но и расфасовал её останки по ланч-боксам, после чего питался ими несколько недель.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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