Под Петербургом нашли пакеты с расчленённым телом женщины: под подозрением сын
В августе прошлого года она вышла из дома, после чего считалась без вести пропавшей.
Фото © СУ СКР по Ленинградской области
Сотрудники полиции в Ленинградской области обнаружили останки расчленённой женщины. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР. Отмечается, что по подозрению в расправе уже задержан один человек.
"Недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 64-летней женщины, части тела которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак", — говорится в сообщении СК.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина пропала в прошлом году: в конце августа она вышла из дома, после чего её больше никто не видел. Под подозрение попал 40-летний сын погибшей. Мужчина задержан, суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мадриде парня заподозрили в убийстве собственной матери. Кроме того, в полиции считают, что он не только убил и расчленил женщину, но и расфасовал её останки по ланч-боксам, после чего питался ими несколько недель.
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