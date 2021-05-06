Инфекционист объяснил, почему вакцину от Moderna признали лучшей в мире

Вакцина от коронавируса Moderna была объявлена лучшим препаратом, поскольку она на слуху у людей, к тому же на данное решение повлияли политические причины. Таким мнением поделился с Лайфом бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора", сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

"Я думаю, что, так или иначе, это связано с охватом. Потому что на сегодняшний момент всё-таки Moderna провакцинировано уже сотни миллионов людей. Поэтому она просто больше на слуху. В этом плане более раскрученная. И с ней проконтактировало большее количество чиновников различных. В том числе вузовских, медицинских. Безусловно, политические причины. Они не могут не играть роли с точки зрения того, что [разрабочики Moderna] больше, давнее контактируют с разработчиками. Не только дело в последней эпидемии. Эти все моменты, безусловно, сыграли свою роль", — объяснил Чепурнов.

Эксперт отметил, что масштабная вакцинация этим препаратом началась три месяца назад. Поэтому рано делать выводы о его эффективности. Когда будут чёткие представления о длительности поствакцинального иммунитета для каждой из вакцин, тогда станет понятно, что происходит с точки зрения уровня защиты, подчеркнул собеседник Лайфа.

"Сколько процентов защищает вообще, сколько процентов тех людей, которые тяжело заболевают после вакцинации, и так далее. Вот по сумме этих вещей можно будет делать [выводы] через какое-то время. Пока ещё статистика не может быть достаточной по длительности времени применения этих вакцин. А с точки зрения того, что на сегодня имеем, я думаю, что это большая раскрученность, большая известность. И в том числе политические, научные ресурсы, которые имеются у этих вакцин", — подытожил учёный.

Напомним, ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин – 2021 выбрали вакцину от американской компании Moderna лучшей в мире. В шорт-лист награды вошли российский "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, совместный проект Pfizer и BioNtech и другие. Кроме того, препарат Moderna признали победителем в категории "Лучшая новая технология/платформа вакцины". Однако организаторы не уточняют, по каким принципам вёлся отбор победителей.

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