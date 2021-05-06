Гинцбург назвал странным решение признать вакцину от Moderna лучшей в мире

"Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам всё это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чём оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно", — отметил Гинцбург.