Гинцбург назвал странным решение признать вакцину от Moderna лучшей в мире
Учёный отметил, что совершенно непонятно, по каким параметрам всё оценивалось, учитывая высокую смертность от РНК-содержащих вакцин.
Фото © ТАСС / ZUMA
Микробиолог, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает абсурдным признание американской вакцины от компании Moderna лучшей в мире. По мнению учёного, решение Всемирного конгресса вакцин – 2021 странное и спорное, заявил он ТАСС.
"Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам всё это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от [препарата] AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение, на чём оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно", — отметил Гинцбург.
Напомним, ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин – 2021 выбрали вакцину от американской компании Moderna лучшей в мире. В шорт-лист награды вошли российский "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, совместный проект Pfizer и BioNtech и другие.
Кроме того, препарат Moderna признали победителем в категории "Лучшая новая технология/платформа вакцины". Однако организаторы не уточняют, по каким принципам вёлся отбор победителей.
Ранее стало известно, что ВОЗ летом оценит безопасность российской вакцины "Спутник V".
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