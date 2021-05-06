Сомнолог назвала болезни, признаком которых является длительный сон

Длительный сон может быть признаком серьёзных заболеваний, при которых стоит обратиться к специалисту. Об этом рассказала руководитель сомнологической службы "Унисон", врач-невролог Елена Царева.

По словам сомнолога, попытки компенсировать недостаток сна длительным нахождением в постели в выходные дни не являются тревожным сигналом. Восстановление сил после дефицита отдыха — это естественная потребность организма. Другое дело, когда человек спит больше нормы изо дня в день, однако при этом всё равно хочет спать. Такое состояние может говорить о проблемах со здоровьем, отметила Царева.

"Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней", — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Царева подчеркнула, что нередко такие болезненные состояния недооцениваются, хотя на самом деле могут быть очень серьёзны. По словам специалиста, при признаках гиперсомнии или депрессии стоит как можно скорее проконсультироваться с врачом.

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