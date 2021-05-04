Будильник далеко не убираем: сомнолог объяснил, как правильно выспаться на майских праздниках

Здоровый сон в длинные майские праздники может заметно улучшить самочувствие работающих россиян, которые недосыпают в трудовые будни. Как извлечь максимальную пользу из возможности изменить режим сна, рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.

В интервью радио Sputnik он отметил, что в выходные дни можно спать подольше, чтобы компенсировать нехватку сна, которая нередко возникает у работающих граждан. По его словам, недостаток сна негативно влияет на человеческий мозг.

"В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна", — уточнил врач.

При этом сомнолог утверждает, что лучше не отказываться от будильника полностью и стараться, чтобы время пробуждения не слишком сильно отличалось от привычного. В противном случае человек в первые рабочие дни после затяжных выходных может столкнуться с трудностями. Ему будет сложно концентрировать внимание, производительность труда снизится. Однако долговременных последствий для самочувствия смена режима и нехватка сна после перехода от праздников к будням иметь не будет.

"Обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения. Такие изменения режима не приводят к долговременным последствиям для здоровья людей", — заключил Полуэктов.

Ранее другой врач рассказывал, что утреннее самочувствие во многом зависит от условий, в которых прошёл сон. Качество, количество и температура воздуха в комнате, в которой вы спите, напрямую влияют на организм.

Авторы