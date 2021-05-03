Овечкин восстановился после травмы и вернулся на лёд в составе "Вашингтона"
Последний раз российский спортсмен играл ещё 23 апреля. К нему сейчас приковано особое внимание из-за приближения хоккеиста к рекорду по количеству забитых шайб.
Фото © ТАСС / Zuma
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал в состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс".
Матч "Вашингтон" — "Рейнджерс" стартовал в 02:00 по московскому времени. Отметим, что Овечкин получил травму в концовке встречи с "Нью-Йорк Айлендерс" 23 апреля и досрочно покинул лёд. Без россиянина "Вашингтон" провёл четыре матча, в которых одержал две победы и дважды проиграл.
Добавим, что Овечкин забросил уже 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ещё одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов в НХЛ на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" 42 очка (24 гола + 18 результативных передач), он является лучшим снайпером команды в сезоне. В настоящее время "Вашингтон" с 69 очками в 51 встрече занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона.
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