Овечкин восстановился после травмы и вернулся на лёд в составе "Вашингтона"

Матч "Вашингтон" — "Рейнджерс" стартовал в 02:00 по московскому времени. Отметим, что Овечкин получил травму в концовке встречи с "Нью-Йорк Айлендерс" 23 апреля и досрочно покинул лёд. Без россиянина "Вашингтон" провёл четыре матча, в которых одержал две победы и дважды проиграл.

Добавим, что Овечкин забросил уже 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ещё одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов в НХЛ на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" 42 очка (24 гола + 18 результативных передач), он является лучшим снайпером команды в сезоне. В настоящее время "Вашингтон" с 69 очками в 51 встрече занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона.