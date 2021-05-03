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Юниорская сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира

Команда РФ по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B и обеспечила себе уверенный выход в полуфинал. Следующий соперник пока не известен.

3 мая 2021, 19:58

Юниорская сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира. Видео © Twitter / russiahockey

На юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в США, сборная России обыграла команду Белоруссии со счётом 5:2. Шайбы от команды РФ забросили Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.

Сборная России разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная России разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею

Таким образом, сборная России по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B и обеспечила себе выход в полуфинал. Юные хоккеисты ранее обыграли команды США (7:6), ФРГ (6:1) и Чехии (11:1). А проиграли финнам (3:4 ОТ). Соперник команды в полуфинале пока не известен.

Ранее стало известно, в какой форме выступит взрослая сборная России на ЧМ по хоккею.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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