Юниорская сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира. Видео © Twitter / russiahockey

На юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в США, сборная России обыграла команду Белоруссии со счётом 5:2. Шайбы от команды РФ забросили Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.

Таким образом, сборная России по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B и обеспечила себе выход в полуфинал. Юные хоккеисты ранее обыграли команды США (7:6), ФРГ (6:1) и Чехии (11:1). А проиграли финнам (3:4 ОТ). Соперник команды в полуфинале пока не известен.

Ранее стало известно, в какой форме выступит взрослая сборная России на ЧМ по хоккею.

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