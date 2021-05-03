Юниорская сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира
Команда РФ по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B и обеспечила себе уверенный выход в полуфинал. Следующий соперник пока не известен.
Юниорская сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира. Видео © Twitter / russiahockey
На юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в США, сборная России обыграла команду Белоруссии со счётом 5:2. Шайбы от команды РФ забросили Матвей Мичков, Данила Юров, Артём Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.
Таким образом, сборная России по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B и обеспечила себе выход в полуфинал. Юные хоккеисты ранее обыграли команды США (7:6), ФРГ (6:1) и Чехии (11:1). А проиграли финнам (3:4 ОТ). Соперник команды в полуфинале пока не известен.
Ранее стало известно, в какой форме выступит взрослая сборная России на ЧМ по хоккею.
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