Эксперт предположил, как долго ЕС будет тянуть с регистрацией "Спутника V"

Европейский союз может специально тянуть с регистрацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в течение следующих шести месяцев, чтобы защитить внутренний рынок, поддержать собственных производителей препаратов от ковида. На это время путь в страны ЕС для россиян, скорее всего, останется закрытым. Такое мнение высказал программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Скорее всего, с одобрением "Спутника V" будут тянуть, пока европейские производители не смогут установить контроль над большой долей рынка. Я имею в виду исключительно коммерческие задачи. Европейцы не будут его регистрировать, пока не будут уверены, что российская вакцина просто уже не сможет занять серьёзных позиций на европейском рынке. А только потом регистрация состоится", — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Бордачёв считает, что это может тянуться полгода. При этом он не ожидает, что в ближайшие месяцы Евросоюз откроет свои границы для российских туристов, так как ЕС планирует пускать только тех путешественников, которые привились от коронавируса вакцинами, одобренными европейским регулятором.

"Я думаю, что Россия отреагирует на это, естественно, как на неадекватное поведение со стороны Европейского союза. Потому что это действительно шито белыми нитками, жульничество", — подчеркнул Бордачёв.

По его словам, это не станет большой проблемой для России, поскольку страна может заняться развитием внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ только в конце июня или в июле могут провести оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Также были названы три европейские страны, которые могут открыть границы для россиян уже летом.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить въезд тем путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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