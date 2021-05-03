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Швейцарские учёные изобрели тест, определяющий наличие антител к ковиду по капле крови

Исследователи надеются, что их разработку в скором будущем начнут продавать в супермаркетах и аптеках.

3 мая 2021, 18:20
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Швейцарии учёные разработали тест для определения количества антител к коронавирусной инфекции по капле крови. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Федеральную политехническую школу Лозанны.

"Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV-2, вируса, вызвавшего пандемию CoViD-19", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что тест может анализировать более тысячи образцов одновременно, при этом исследование требует лишь небольшой капли крови, которую, например, можно взять, уколов палец. В ходе испытаний специалисты протестировали 155 добровольцев, в 98% случаев были обнаружены антитела к ковиду.

Свою систему авторы оценивают всего в 60 центов, так как рассчитывают, что в скоро тесты будут продаваться в супермаркетах и аптеках.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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