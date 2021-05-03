Швейцарские учёные изобрели тест, определяющий наличие антител к ковиду по капле крови

В Швейцарии учёные разработали тест для определения количества антител к коронавирусной инфекции по капле крови. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Федеральную политехническую школу Лозанны.

"Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV-2, вируса, вызвавшего пандемию CoViD-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тест может анализировать более тысячи образцов одновременно, при этом исследование требует лишь небольшой капли крови, которую, например, можно взять, уколов палец. В ходе испытаний специалисты протестировали 155 добровольцев, в 98% случаев были обнаружены антитела к ковиду.

Свою систему авторы оценивают всего в 60 центов, так как рассчитывают, что в скоро тесты будут продаваться в супермаркетах и аптеках.

Ранее российские учёные создали первый тест, выявляющий не только факт нахождения коронавируса в биоматериале, но и его количество. Отмечается, что для взятия проб пригоден любой биоматериал: мазки из носо- и ротоглотки, мокрота, плазма крови и прочие образцы.

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