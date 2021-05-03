Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

ВОЗ летом оценит безопасность "Спутника V"

Эксперты изучат "производственную и клиническую практику" в России, касающуюся вакцины, отметила представитель организации.

3 мая 2021, 16:24
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в конце июня или июле могут провести оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Об этом сообщила помощник генерального директора организации Марианжела Симао.

"Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей производственной практике, эта вакцина может быть затем оценена технической экспертной группой. Мы ожидаем, что это, скорее всего, произойдёт в конце июня или, возможно, в июле", — сказала представитель организации.

В РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

В РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Симао пояснила, у ВОЗ всё ещё нет полного досье по вакцине и предоставление данных ещё не завершено, однако, согласно правилам, производитель препарата "может представлять их в то время, как оценка продвигается вперёд". Она также добавила, что в течение последних двух недель представители организации находились в России, чтобы оценить "надлежащую клиническую практику". А с 10 мая ожидается начало работы по оценке "надлежащей производственной практики", для чего будут организованы инспекции в места производства вакцины.

Ранее Лайф рассказывал, что ВОЗ разрешила применять ещё одну вакцину от коронавируса для экстренного использования. В список рекомендованных попал препарат американской фармацевтической компании Moderna.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Еврокомиссия впервые с начала пандемии предложила разрешить въезд привившимся туристам в страны ЕС

сегодня в 09:13

ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"

30 апреля, 21:00

Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу и предложил изменения в минский формат

сегодня в 17:46

Госсекретарь США Блинкен назвал актуальным формат G7

сегодня в 17:49

Глава Союза турагентств назвал "мутной" инициативу ЕС снять ограничения для привитых путешественников

сегодня в 17:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1