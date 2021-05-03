ВОЗ летом оценит безопасность "Спутника V"

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в конце июня или июле могут провести оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Об этом сообщила помощник генерального директора организации Марианжела Симао.

"Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей производственной практике, эта вакцина может быть затем оценена технической экспертной группой. Мы ожидаем, что это, скорее всего, произойдёт в конце июня или, возможно, в июле", — сказала представитель организации.

Симао пояснила, у ВОЗ всё ещё нет полного досье по вакцине и предоставление данных ещё не завершено, однако, согласно правилам, производитель препарата "может представлять их в то время, как оценка продвигается вперёд". Она также добавила, что в течение последних двух недель представители организации находились в России, чтобы оценить "надлежащую клиническую практику". А с 10 мая ожидается начало работы по оценке "надлежащей производственной практики", для чего будут организованы инспекции в места производства вакцины.

Ранее Лайф рассказывал, что ВОЗ разрешила применять ещё одну вакцину от коронавируса для экстренного использования. В список рекомендованных попал препарат американской фармацевтической компании Moderna.

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