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Дания запретила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Такое решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов", отметил министр здравоохранения страны.

3 мая 2021, 15:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Дании решили отказаться от вакцинации населения препаратом Johnson & Johnson. Об этом сообщил министр здравоохранения Магнус Хеунике.

Как уточняет The Local, такое решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов" после прививок этим препаратом. Он будет исключён из действующей в стране программы вакцинации против ковида. Отмечается, что из-за этого теперь в Дании может значительно задержаться график вакцинации.

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Ранее Дания отказалась от применения вакцины от компании AstraZeneca в связи с тем же серьёзным побочным эффектом. Тем не менее препарат до сих пор остаётся в числе одобренных. При этом в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что связь между образованием тромбов и вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, действительно существует.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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