Дания запретила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
Такое решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов", отметил министр здравоохранения страны.
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Власти Дании решили отказаться от вакцинации населения препаратом Johnson & Johnson. Об этом сообщил министр здравоохранения Магнус Хеунике.
Как уточняет The Local, такое решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов" после прививок этим препаратом. Он будет исключён из действующей в стране программы вакцинации против ковида. Отмечается, что из-за этого теперь в Дании может значительно задержаться график вакцинации.
Ранее Дания отказалась от применения вакцины от компании AstraZeneca в связи с тем же серьёзным побочным эффектом. Тем не менее препарат до сих пор остаётся в числе одобренных. При этом в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что связь между образованием тромбов и вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, действительно существует.
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