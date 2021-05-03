Дания запретила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Как уточняет The Local , такое решение было принято в связи со случаями образования "необычных тромбов" после прививок этим препаратом. Он будет исключён из действующей в стране программы вакцинации против ковида. Отмечается, что из-за этого теперь в Дании может значительно задержаться график вакцинации.

Ранее Дания отказалась от применения вакцины от компании AstraZeneca в связи с тем же серьёзным побочным эффектом. Тем не менее препарат до сих пор остаётся в числе одобренных. При этом в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что связь между образованием тромбов и вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, действительно существует.