Пивной фестиваль "Октоберфест" отменили второй год подряд

Знаменитый пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится и в 2021 году. Об этом заявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Дитер Райтер.

"Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", — сказал Зёдер на пресс-конференции.

Он назвал неуверенной эпидемиологическую ситуацию, которая могла бы сильно повлиять на фестиваль, если бы его всё же запланировали. А отмена мероприятия повлекла бы существенный экономический ущерб. Также не подходит вариант проведения Октоберфеста в ограниченном формате, ведь это нанесёт ущерб марке.

А во время самого фестиваля начался бы хаос с выполнением санитарных норм, ведь соблюдение масочного режима и дистанции в пивных шатрах просто невыполнимо, заметил премьер.

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