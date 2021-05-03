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Пивной фестиваль "Октоберфест" отменили второй год подряд

На это повлияло несколько причин, одна из которых — невозможность соблюдать масочный режим и дистанцию в шатрах.

3 мая 2021, 14:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Знаменитый пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится и в 2021 году. Об этом заявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Дитер Райтер.

"Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", — сказал Зёдер на пресс-конференции.

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Он назвал неуверенной эпидемиологическую ситуацию, которая могла бы сильно повлиять на фестиваль, если бы его всё же запланировали. А отмена мероприятия повлекла бы существенный экономический ущерб. Также не подходит вариант проведения Октоберфеста в ограниченном формате, ведь это нанесёт ущерб марке.

А во время самого фестиваля начался бы хаос с выполнением санитарных норм, ведь соблюдение масочного режима и дистанции в пивных шатрах просто невыполнимо, заметил премьер.

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Не подтвердились даже сообщения СМИ о планах организаторов провести фестиваль в пустыне Дубая. Это второй год подряд, когда коронавирус влияет проведение Октоберфеста. В 2020-м фестиваль также не состоялся из-за пандемии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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