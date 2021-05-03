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Названы три европейские страны, которые могут открыть границы для россиян уже летом

При этом каждое государство будет принимать решение, исходя из обстановки с коронавирусом, отметил эксперт.

3 мая 2021, 14:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В конце лета или в начале осени Австрия, Германия и Италия могут открыть свои границы для туристов из России. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, это может произойти лишь после того, когда в европейских странах будет признана российская антиковидная вакцина "Спутник V".

"Конкретно мы говорили об Италии. Греция уже признала [вакцину] фактически. Возможно, Германия. Она же собирается приобретать её. Австрия — то же самое", — спрогнозировал эксперт в беседе с Ura.ru.

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Ужесточены требования к прибывающим из-за границы россиянам

Что касается рекомендации Еврокомиссии о смягчении ограничений на въезд туристов, которые привились от коронавируса, то Барзыкин считает, что каждая страна будет принимать соответствующее решение, исходя из обстановки с пандемией.

Ранее Лайф сообщал, что Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов, привитых "Спутником V". По словам председателя госкомитета республики по туризму Савваса Пердиоса, отсутствие одобрения вакцины со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как между Брюсселем и Москвой ведутся соответствующие переговоры.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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