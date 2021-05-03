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Еврокомиссия впервые с начала пандемии предложила разрешить въезд привившимся туристам в страны ЕС

Решение также может быть отнесено и к вакцинировавшимся препаратами, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

3 мая 2021, 09:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить посещать территорию блока тем путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такое предложение было озвучено впервые с начала пандемии CoViD-19.

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешённой в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", — говорится в заявлении ЕК.

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Отметим, что порядок пересечения границ определяется самостоятельно каждой страной, но Еврокомиссия может давать рекомендации в данной сфере.

Напомним, в конце марта в Евросоюзе определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов". Документ, который позволит европейцам путешествовать по ЕС без каких-либо ограничений, станет доступен с 15 июня. В нём будут указаны дата и место вакцинации, тип вакцины, результаты ПЦР-тестов, информация о сроках перенесённого заболевания и тому подобное.

Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих из-за рубежа россиян. С 1 мая сдавать тест на коронавирус необходимо дважды.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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