"Повышенное давление, сердце в норме": Актёр Вавилов рассказал о состоянии после госпитализации

Народный артист РФ Олег Вавилов сообщил, что сейчас чувствует себя лучше после экстренной госпитализации, случившейся накануне.

"Повышенное давление, сердце в норме. Сегодня уже с утра чуть ниже, после второй капельницы уже всё нормально. Не так нормально, но терпимо. Чувствую себя удовлетворительно, хорошо", — приводит его слова Пятый канал.

Артист также рассказал, что приехал в московский Театр сатиры для фотосессии перед спектаклем, а почувствовал себя плохо во время второго акта — появилось головокружение буквально на одну минуту.

При этом на данный момент диагноз Вавилову не поставили. Сегодня его должен осмотреть врач и назначить лечение.

"Я даже не ощущал этого высокого давления. Это как-то так, вероятно, смена погоды и всё прочее. Оказывается, я не первый. Так что у нас по переменке всё, не мы одни", — добавил Вавилов, уточнив, что пока останется в больнице на профилактике.

Однако ещё одной причиной проблем со здоровьем могли стать семейные трагедии в последние годы. Артист объяснил, что пять лет назад потерял сына, а потом жену. И все эти события сказываются на нервах, добавил Вавилов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с инфарктом госпитализировали правнучку Леонида Брежнева. За её состоянием следят медики.

Авторы