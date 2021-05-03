Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Повышенное давление, сердце в норме": Актёр Вавилов рассказал о состоянии после госпитализации

Пока артист останется в больнице на профилактике, сегодня его должен осмотреть лечащий врач и определить диагноз.

3 мая 2021, 08:17
<p>Олег Вавилов. Кадр из фильма "Без следа" © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/653/foto/m95169/344808/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Олег Вавилов. Кадр из фильма "Без следа" © Kino-teatr.ru

Народный артист РФ Олег Вавилов сообщил, что сейчас чувствует себя лучше после экстренной госпитализации, случившейся накануне.

"Повышенное давление, сердце в норме. Сегодня уже с утра чуть ниже, после второй капельницы уже всё нормально. Не так нормально, но терпимо. Чувствую себя удовлетворительно, хорошо", приводит его слова Пятый канал.

Артист также рассказал, что приехал в московский Театр сатиры для фотосессии перед спектаклем, а почувствовал себя плохо во время второго акта — появилось головокружение буквально на одну минуту.

В Грузии простились со звездой "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

В Грузии простились со звездой "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

При этом на данный момент диагноз Вавилову не поставили. Сегодня его должен осмотреть врач и назначить лечение.

"Я даже не ощущал этого высокого давления. Это как-то так, вероятно, смена погоды и всё прочее. Оказывается, я не первый. Так что у нас по переменке всё, не мы одни", — добавил Вавилов, уточнив, что пока останется в больнице на профилактике.

Однако ещё одной причиной проблем со здоровьем могли стать семейные трагедии в последние годы. Артист объяснил, что пять лет назад потерял сына, а потом жену. И все эти события сказываются на нервах, добавил Вавилов.

Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике после тяжело перенесённого ковида

Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике после тяжело перенесённого ковида

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с инфарктом госпитализировали правнучку Леонида Брежнева. За её состоянием следят медики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1