"Повышенное давление, сердце в норме": Актёр Вавилов рассказал о состоянии после госпитализации
Пока артист останется в больнице на профилактике, сегодня его должен осмотреть лечащий врач и определить диагноз.
Олег Вавилов. Кадр из фильма "Без следа" © Kino-teatr.ru
Народный артист РФ Олег Вавилов сообщил, что сейчас чувствует себя лучше после экстренной госпитализации, случившейся накануне.
"Повышенное давление, сердце в норме. Сегодня уже с утра чуть ниже, после второй капельницы уже всё нормально. Не так нормально, но терпимо. Чувствую себя удовлетворительно, хорошо", — приводит его слова Пятый канал.
Артист также рассказал, что приехал в московский Театр сатиры для фотосессии перед спектаклем, а почувствовал себя плохо во время второго акта — появилось головокружение буквально на одну минуту.
При этом на данный момент диагноз Вавилову не поставили. Сегодня его должен осмотреть врач и назначить лечение.
"Я даже не ощущал этого высокого давления. Это как-то так, вероятно, смена погоды и всё прочее. Оказывается, я не первый. Так что у нас по переменке всё, не мы одни", — добавил Вавилов, уточнив, что пока останется в больнице на профилактике.
Однако ещё одной причиной проблем со здоровьем могли стать семейные трагедии в последние годы. Артист объяснил, что пять лет назад потерял сына, а потом жену. И все эти события сказываются на нервах, добавил Вавилов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с инфарктом госпитализировали правнучку Леонида Брежнева. За её состоянием следят медики.
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