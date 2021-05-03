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В Швеции решили "отомстить" за Чехию и выступили за санкции против России

Депутат парламента отметил, что реакция Стокгольма на инцидент была "сдержанной" на фоне решений, принятых другими европейскими государствами.

3 мая 2021, 07:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк обратился к главе МИД страны Анн Линде и поднял вопрос о принятии мер против сотрудников российского посольства в связи с якобы причастностью неких "российских агентов" к взрывам на складах с боеприпасами во Врбетице. С документом ознакомился RT.

Отмечается, что Чехия в связи с событиями 2014 года призвала дружественно настроенные к ней государства, "к числу которых определённо можно причислить и Швецию", прояснить их позицию, "вызвав российского посла". В частности, Прага предложила провести некую "акцию солидарности", в рамках которой страны — члены ЕС и НАТО вышлют "выявленных тайных сотрудников российских спецслужб".

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По мнению Валльмарка, реакция Швеции на инцидент в Чехии была "сдержанной" на фоне принятых некоторыми европейскими странами решений в отношении России.

"Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области", — пояснил парламентарий.

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В этой связи он и обратился к главе МИД с вопросом, как министр и Правительство Швеции намерены удовлетворить просьбы Чехии "о принятии мер против России".

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Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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