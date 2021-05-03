В Швеции решили "отомстить" за Чехию и выступили за санкции против России

Депутат парламента отметил, что реакция Стокгольма на инцидент была "сдержанной" на фоне решений, принятых другими европейскими государствами.

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк обратился к главе МИД страны Анн Линде и поднял вопрос о принятии мер против сотрудников российского посольства в связи с якобы причастностью неких "российских агентов" к взрывам на складах с боеприпасами во Врбетице. С документом ознакомился RT.

Отмечается, что Чехия в связи с событиями 2014 года призвала дружественно настроенные к ней государства, "к числу которых определённо можно причислить и Швецию", прояснить их позицию, "вызвав российского посла". В частности, Прага предложила провести некую "акцию солидарности", в рамках которой страны — члены ЕС и НАТО вышлют "выявленных тайных сотрудников российских спецслужб".

По мнению Валльмарка, реакция Швеции на инцидент в Чехии была "сдержанной" на фоне принятых некоторыми европейскими странами решений в отношении России.

"Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области", — пояснил парламентарий.

В этой связи он и обратился к главе МИД с вопросом, как министр и Правительство Швеции намерены удовлетворить просьбы Чехии "о принятии мер против России".