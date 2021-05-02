Глава Минюста Чехии резко поменяла мнение о взрывах во Врбетице после встречи с премьером
Как заявил глава правительства, теперь его подчинённая разделяет мнение о единственно возможной причине — причастности России к ЧП.
Фото © justice.cz
В Чехии скандал вокруг министра юстиции Марии Бенешовой завершился примирением: она резко поменяла своё мнение о возможной причине взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Случилось это после встречи главы ведомства с премьер-министром Андреем Бабишем. Если ранее Бенешова заявила, что есть несколько версий о причине этих взрывов, то теперь министр считает иначе. Об этом, как сообщает Чешское телевидение, заявил сам Бабиш.
"Мы обсудили с госпожой министром [инцидент во Врбетице] и сошлись во мнении, что существует только одна версия", — отметил Бабиш.
Первый вице-премьер Ян Гамачек ранее заявил местным СМИ, что Бенешова якобы не обладала достаточной информацией. Речь же, по его словам, идёт только о версии взрыва в результате вмешательства России. Гамачек заверил, что "к взрывам причастны сотрудники российской военной разведки ГРУ", при этом "никакой другой версии у следствия нет".
Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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