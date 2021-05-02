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В Латвии пригрозили зиме включением в санкционный список

Глава внешнеполитического ведомства страны слишком эмоционально отреагировал на прогноз погоды и не придумал ничего лучшего, как пригрозить ограничениями.

2 мая 2021, 22:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Включить зиму в чёрный список для Латвии. С такой идеей выступил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич, отреагировав на прогноз погоды. В понедельник в стране синоптики обещают сильный ветер, дождь и снег.

"Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, установив запрет на въезд в страну", — написал министр в "Фейсбуке".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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