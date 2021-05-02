В Латвии пригрозили зиме включением в санкционный список

Включить зиму в чёрный список для Латвии. С такой идеей выступил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич, отреагировав на прогноз погоды. В понедельник в стране синоптики обещают сильный ветер, дождь и снег.

"Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, установив запрет на въезд в страну", — написал министр в "Фейсбуке".

Ранее неудачно пошутил президент США Джо Байден. Во время выступления на конференции мэров политик прибавил себе немного лет, чем подлил масла в огонь. Его и без того подозревают в прогрессирующем слабоумии, политику даже придумали обидное прозвище — Джо Деменцио.

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