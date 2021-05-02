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Один человек погиб, девять спасены при пожаре в центре Москвы

Случилось это в трёхэтажном доме 1917 года постройки, там есть деревянные перекрытия. Люди из окон просили о помощи.

2 мая 2021, 22:26

Один человек погиб, девять спасены при пожаре в центре Москвы. Видео © LiFE

В Москве один человек погиб при пожаре по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7. Возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с первого и второго этажей спасены девять человек, к сожалению, один человек погиб", — говорится в сообщении ведомства.

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Как рассказали в ТАСС спасатели, пожар произошёл в доме 1917 года постройки, там есть деревянные перекрытия. Люди из окон просили о помощи, пожарные использовали автолестницы. На место ЧП были вызваны кареты скорой помощи.

Ранее стала известна предварительная причина страшного пожара в Пермском крае, где погибло восемь человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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