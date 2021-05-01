Названа предварительная причина страшного пожара в Пермском крае, где погибло восемь человек

Причиной пожара в частном доме в Пермском крае, где погибло восемь человек, включая двоих детей, могло стать неосторожное обращение с огнём. К такому мнению пришли в краевой прокуратуре.

"По предварительной информации, 01.05.2021 пожар возник в результате неосторожного обращения с огнём", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там отметили, что проведут проверку страшной трагедии и установят, в каких условиях проживали дети. Также будет дана оценка работе органов профилактики.

Напомним, пожар, унёсший жизни восьми человек, произошёл сегодня ночью в городе Кудымкаре Пермского края. Двум погибшим детям было пять и десять лет.

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