Названа предварительная причина страшного пожара в Пермском крае, где погибло восемь человек
Надзорные органы проведут проверку, чтобы выяснить, в каких условиях проживали погибшие дети.
Причиной пожара в частном доме в Пермском крае, где погибло восемь человек, включая двоих детей, могло стать неосторожное обращение с огнём. К такому мнению пришли в краевой прокуратуре.
"По предварительной информации, 01.05.2021 пожар возник в результате неосторожного обращения с огнём", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там отметили, что проведут проверку страшной трагедии и установят, в каких условиях проживали дети. Также будет дана оценка работе органов профилактики.
Напомним, пожар, унёсший жизни восьми человек, произошёл сегодня ночью в городе Кудымкаре Пермского края. Двум погибшим детям было пять и десять лет.
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