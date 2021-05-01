Стритрейсер на красном BMW устроил гонки с полицией в Москве: для задержания пришлось стрелять

Ночью на юго-западе Москвы стритрейсер на красном BMW устроил гонки с полицией и был задержан. Как стало известно Лайфу, за лихачом на легковушке гонялись десять патрулей.

Стритрейсер на красном BMW устроил гонки с полицией в Москве. Видео © LIFE

Во время погони лихач, чтобы уйти от полиции, решил на скорости перескочить через разграничительный бордюр на пересечении улиц Коштоянца и Лобачевского. Манёвр не удался: тачку сильно тряхнуло, из-за полученных повреждений ехать дальше она предательски отказалась. В этот момент сотрудники полиции и настигли гонщика.

В ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что водитель и пассажир оказали полицейским сопротивление. В ходе задержания правоохранителям пришлось применить табельное огнестрельное оружие. В результате погони пострадал один из полицейских.

Ранее Лайф писал о том, что в Башкирии 18-летний водитель погиб во время ночных гонок с подругой.

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