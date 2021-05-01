Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Мы докатились до дна": В Раде раскритиковали Зеленского и призвали очистить украинскую землю

Нардеп указал на ханжеское поведение лидера Незалежной, который "потакает фашистам".

1 мая 2021, 04:58
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива выразил возмущение политикой властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и "разгулом нацизма" в стране. Пресс-релиз речи политика доступен на сайте партии.

Парламентарий рассказал историю своего знакомого сотрудника Нацполиции, которого на работе заставляют написать рапорт и покинуть службу из-за того, что его отец принял участие в антифашистском движении. Нардеп указал на ханжеское поведение президента Украины: сначала Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, участника Великой Отечественной войны, а потом "допускает эти действия нацистов в Киеве".

"Власть потакает фашистам. <…> Мы докатились до дна. Сегодня нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры. И наша задача сегодня — очистить нашу землю, как когда-то очистили её от этой грязи наши деды. Потому что по-другому у нашей страны не будет будущего!" — сказал Кива.

"Это цирк": Пушков удивился, что "поклоняющийся Бандере" Зеленский осудил марш неонацистов

"Это цирк": Пушков удивился, что "поклоняющийся Бандере" Зеленский осудил марш неонацистов

Напомним, ранее в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло порядка получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Украинский депутат назвал число геев в Раде

29 апреля, 19:25

Депутат Рады предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов" без российской вакцины

11 февраля, 04:01

Американский генерал заявил о создании в России "убийственного" для спутников США оружия

сегодня в 04:34

На Камчатке уволили министра, призывавшего не тратить энергию "на токсичных людей и прочий сброд"

сегодня в 06:02

То ли смеяться, то ли плакать: 10 собак после грумеров, которым нужно оторвать руки за такие стрижки

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1