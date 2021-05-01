"Мы докатились до дна": В Раде раскритиковали Зеленского и призвали очистить украинскую землю
Нардеп указал на ханжеское поведение лидера Незалежной, который "потакает фашистам".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива выразил возмущение политикой властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и "разгулом нацизма" в стране. Пресс-релиз речи политика доступен на сайте партии.
Парламентарий рассказал историю своего знакомого сотрудника Нацполиции, которого на работе заставляют написать рапорт и покинуть службу из-за того, что его отец принял участие в антифашистском движении. Нардеп указал на ханжеское поведение президента Украины: сначала Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, участника Великой Отечественной войны, а потом "допускает эти действия нацистов в Киеве".
"Власть потакает фашистам. <…> Мы докатились до дна. Сегодня нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры. И наша задача сегодня — очистить нашу землю, как когда-то очистили её от этой грязи наши деды. Потому что по-другому у нашей страны не будет будущего!" — сказал Кива.
Напомним, ранее в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло порядка получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".
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