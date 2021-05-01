Канада временно запретила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Канада временно приостановила вакцинацию препаратом производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за сомнений в его качестве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

"Как и все вакцины, импортируемые в Канаду, препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как Министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности", — говорится в документе.

28 апреля Канада получила 300 тысяч доз вакцины. Сейчас ведомство собирает информацию от Janssen и FDA, чтобы оценить возможность вакцинации населения страны данным препаратом. Опасения связаны с тем, что на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор обнаружили случаи массового загрязнения вакцин компании Johnson & Johnson.

Ранее Лайф писал о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар-Трюдо сделали прививки от коронавируса.

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