Канада временно запретила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
Ранее на заводе в США обнаружили случаи массового загрязнения вакцин данного производителя.
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Канада временно приостановила вакцинацию препаратом производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за сомнений в его качестве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
"Как и все вакцины, импортируемые в Канаду, препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как Министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности", — говорится в документе.
28 апреля Канада получила 300 тысяч доз вакцины. Сейчас ведомство собирает информацию от Janssen и FDA, чтобы оценить возможность вакцинации населения страны данным препаратом. Опасения связаны с тем, что на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор обнаружили случаи массового загрязнения вакцин компании Johnson & Johnson.
Ранее Лайф писал о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар-Трюдо сделали прививки от коронавируса.
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