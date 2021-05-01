"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян сделать прививки от ковида в ближайшее время, так как ожидаются новые волны коронавируса. Об этом медик рассказал в своём телеграм-канале.

"Время поджимает. Новые волны уже близко (посмотрите на Индию), и их никто не избежит. От момента первой вакцинации до выработки антител — полтора-два месяца", — объяснил Мясников.

Врач также добавил, что "выжидательно-пассивная тактика" может "дорого обойтись", а в особенной опасности окажутся пожилые и люди с хроническими болезнями.

Ранее Лайф писал о том, что Мясников опроверг популярный миф о необходимости пить много воды.

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