"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса
По его мнению, выжидательно-пассивная тактика в вопросе вакцинации может "дорого обойтись".
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян сделать прививки от ковида в ближайшее время, так как ожидаются новые волны коронавируса. Об этом медик рассказал в своём телеграм-канале.
"Время поджимает. Новые волны уже близко (посмотрите на Индию), и их никто не избежит. От момента первой вакцинации до выработки антител — полтора-два месяца", — объяснил Мясников.
Врач также добавил, что "выжидательно-пассивная тактика" может "дорого обойтись", а в особенной опасности окажутся пожилые и люди с хроническими болезнями.
Ранее Лайф писал о том, что Мясников опроверг популярный миф о необходимости пить много воды.
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