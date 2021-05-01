Баскетбольный "Зенит" выиграл у "Барселоны" и сравнял счёт в серии плей-офф Евролиги
В составе российской команды лучшую статистику показал разыгрывающий Кевин Пангос.
Фото © БК "Зенит"
В четвёртом матче 1/4 финала Евролиги петербургский "Зенит" обыграл на своей площадке каталонскую "Барселону".
В составе российской команды лучшую статистику показали разыгрывающий Кевин Пангос (20 очков, семь передач), тяжёлый форвард Алекс Пойтресс (12 очков), атакующий защитник Остин Холлинз (11 очков) и центровой Тарик Блэк (11 очков). У "Барсы" отличились Ник Калатес (19 очков), Кори Хиггинс (13 очков), Кайл Курич (восемь очков) и Никола Миротич (семь очков).
Благодаря сегодняшней победе петербургская команда сравняла счёт в серии — 2–2. Решающая пятая игра пройдёт на арене "Палау Блауграна" в Барселоне 4 мая. В "Финале четырёх" победитель пары "Зенит" – "Барселона" сыграет с лучшим в противостоянии "Бавария" – "Милан".
Ранее Лайф писал о том, что баскетбольный турецкий клуб "Анадолу Эфес" с отрывом в 30 очков обыграл московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 70:100.
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