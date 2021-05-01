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Евросоюз и Великобритания поставили точку в пятилетней истории с Brexit

После завершения всех формальностей соглашение о торговле и сотрудничестве вступило в силу.

1 мая 2021, 01:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз и Великобритания поставили точку в пятилетней истории с выходом Соединённого Королевства из состава сообщества. В полночь с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени (01:00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях.

"Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определённость новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнёра", — отмечается в пресс-релизе Совета ЕС от 29 апреля.

На этой неделе депутаты Европарламента проголосовали в поддержку этого документа, несмотря на то что они назвали Brexit "исторической ошибкой". А 29 апреля его ратифицировал Совет ЕС. В Лондоне назвали утверждение соглашения Европарламентом заключительным этапом долгого путешествия. Премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что пора обратить взор в будущее и воплощать в жизнь "концепцию более глобальной Британии".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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