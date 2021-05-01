Следы крови и выбитые стёкла: Лайф публикует фото из опрокинувшегося автобуса под Хабаровском

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места смертельного ДТП в Хабаровском крае, где опрокинулся пассажирский автобус. В момент трагедии там находилось 34 человека, включая двух водителей.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что в результате ДТП погибло три человека: 17-летняя и 21-летняя девушки и 48-летняя женщина. Ещё десять человек госпитализированы с различными травмами. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое. Среди госпитализированных шестилетний ребёнок.









"Из 13 пострадавших трое погибли. Пострадавших доставят в краевую клиническую больницу № 2. Двое в тяжёлом состоянии, шесть с сочетанными травмами", — рассказали в Минздраве.

Как сообщал Лайф ранее, в ночь на 1 мая на участке дороги Лидога – Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находилось 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что шофёр не справился с управлением.

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