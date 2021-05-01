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Следы крови и выбитые стёкла: Лайф публикует фото из опрокинувшегося автобуса под Хабаровском

Число погибших в страшной аварии увеличилось до трёх. Двое из 10 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

1 мая 2021, 01:16
<p><em style="font-style: italic;">Фото</em> <em style="font-style: italic;">с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места смертельного ДТП в Хабаровском крае, где опрокинулся пассажирский автобус. В момент трагедии там находилось 34 человека, включая двух водителей.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что в результате ДТП погибло три человека: 17-летняя и 21-летняя девушки и 48-летняя женщина. Ещё десять человек госпитализированы с различными травмами. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое. Среди госпитализированных шестилетний ребёнок.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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"Из 13 пострадавших трое погибли. Пострадавших доставят в краевую клиническую больницу № 2. Двое в тяжёлом состоянии, шесть с сочетанными травмами", — рассказали в Минздраве.

Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

Как сообщал Лайф ранее, в ночь на 1 мая на участке дороги Лидога – Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находилось 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что шофёр не справился с управлением.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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