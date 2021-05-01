Пенсионеры переехали в первый в Европе напечатанный на 3D-принтере дом

Пенсионеры Элиза Лутц и Харри Деккерс из пригорода нидерландского города Эйндховен стали первыми жильцами дома, полностью построенного с помощью технологии 3D-печати. Супруги получили цифровые ключи в виде приложения на мобильном телефоне и поделились впечатлениями с The Guardian.

Каждый месяц жильцы будут платить 800 евро. Для Нидерландов это дёшево, за обычное жильё паре пришлось бы отдавать в два раза больше. Постройка площадью 94 квадратных метра вмещает в себя две спальни. Создавали его по особой технологии: цемент через сопло укладывался слоями, создавая форму стен. 24 бетонные составляющие привезли на участок и собрали постройку, затем установили крышу и окна. В целом на печать ушло 120 часов. Компания планирует возвести ещё четыре подобных дома.