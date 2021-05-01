Пенсионеры переехали в первый в Европе напечатанный на 3D-принтере дом
Жильё в 94 квадратных метра сделано в форме большого валуна с цифровыми ключами. На его создание ушло всего 120 часов.
Фото © ТАСС
Пенсионеры Элиза Лутц и Харри Деккерс из пригорода нидерландского города Эйндховен стали первыми жильцами дома, полностью построенного с помощью технологии 3D-печати. Супруги получили цифровые ключи в виде приложения на мобильном телефоне и поделились впечатлениями с The Guardian.
"Он напоминает бункер, здесь чувствуешь себя в безопасности", — говорит Элиза.
Каждый месяц жильцы будут платить 800 евро. Для Нидерландов это дёшево, за обычное жильё паре пришлось бы отдавать в два раза больше. Постройка площадью 94 квадратных метра вмещает в себя две спальни. Создавали его по особой технологии: цемент через сопло укладывался слоями, создавая форму стен. 24 бетонные составляющие привезли на участок и собрали постройку, затем установили крышу и окна. В целом на печать ушло 120 часов. Компания планирует возвести ещё четыре подобных дома.
Ранее Лайф писал, что россияне стали массово интересоваться 3D-печатью. Не пугает даже высокая стоимость принтеров. Используют их как для хобби, так и для создания деталей, необходимых в каком-нибудь ремонте.
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