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Пенсионеры переехали в первый в Европе напечатанный на 3D-принтере дом

Жильё в 94 квадратных метра сделано в форме большого валуна с цифровыми ключами. На его создание ушло всего 120 часов.

1 мая 2021, 00:19
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Пенсионеры Элиза Лутц и Харри Деккерс из пригорода нидерландского города Эйндховен стали первыми жильцами дома, полностью построенного с помощью технологии 3D-печати. Супруги получили цифровые ключи в виде приложения на мобильном телефоне и поделились впечатлениями с The Guardian.

"Он напоминает бункер, здесь чувствуешь себя в безопасности", — говорит Элиза.

Каждый месяц жильцы будут платить 800 евро. Для Нидерландов это дёшево, за обычное жильё паре пришлось бы отдавать в два раза больше. Постройка площадью 94 квадратных метра вмещает в себя две спальни. Создавали его по особой технологии: цемент через сопло укладывался слоями, создавая форму стен. 24 бетонные составляющие привезли на участок и собрали постройку, затем установили крышу и окна. В целом на печать ушло 120 часов. Компания планирует возвести ещё четыре подобных дома.

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Ранее Лайф писал, что россияне стали массово интересоваться 3D-печатью. Не пугает даже высокая стоимость принтеров. Используют их как для хобби, так и для создания деталей, необходимых в каком-нибудь ремонте.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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