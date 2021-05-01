Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит запрет на иностранное гражданство либо вид на жительство или иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства для госслужащих. Запрет распространяется также на военнослужащих ВС России, нацгвардии, воинских формирований МЧС, СВР, органов ФСБ, ФСО, военной прокуратуры, военных следственных органов, сотрудников органов госохраны, таможни, СКР, ОВД, федеральной противопожарной службы, работников уголовно-исполнительной системы.

Такие лица обязаны уведомить в письменной форме своё руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного.

Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон о штрафах для СМИ за материалы иноагентов без указания их статуса. Также в КоАП вносятся изменения, предусматривающие введение штрафов за незаконное использование знака прессы.

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