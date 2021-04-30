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Госсекретарь США снова собрался уговаривать Германию остановить "Северный поток – 2"

В конце марта Блинкен уже обсуждал с Маасом позицию Вашингтона против запуска газопровода, называя проект проблемным.

30 апреля 2021, 23:49
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД ФРГ Хайко Маасом остановку проекта строительства газопровода "Северный поток – 2" в ходе министерской встречи "Группы семи" в Лондоне. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

По его словам, американская сторона на следующей неделе намерена провести отдельные переговоры с Германией в двустороннем формате.

"Северный поток – 2" остаётся проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", — сказал дипломат.

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Напомним, ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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