Госсекретарь США снова собрался уговаривать Германию остановить "Северный поток – 2"
В конце марта Блинкен уже обсуждал с Маасом позицию Вашингтона против запуска газопровода, называя проект проблемным.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД ФРГ Хайко Маасом остановку проекта строительства газопровода "Северный поток – 2" в ходе министерской встречи "Группы семи" в Лондоне. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
По его словам, американская сторона на следующей неделе намерена провести отдельные переговоры с Германией в двустороннем формате.
"Северный поток – 2" остаётся проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", — сказал дипломат.
Напомним, ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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