Госсекретарь США снова собрался уговаривать Германию остановить "Северный поток – 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД ФРГ Хайко Маасом остановку проекта строительства газопровода "Северный поток – 2" в ходе министерской встречи "Группы семи" в Лондоне. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

По его словам, американская сторона на следующей неделе намерена провести отдельные переговоры с Германией в двустороннем формате.

"Северный поток – 2" остаётся проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", — сказал дипломат.