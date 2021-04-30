Президент Армении поблагодарил Ким Кардашьян за помощь в признании геноцида
Благодарственные письма от главы государства получили также певица Шер и продюсер фильма "Обещание" Эрик Эсраилян.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Армении Армен Саркисян выразил благодарность американским знаменитостям за помощь в признании геноцида армян. В письме к теледиве Ким Кардашьян он отметил, что она и её семья имеют огромное влияние не только в США, но и во всём мире.
"Было замечательно видеть, как вы своей деятельностью и шагами смогли сыграть значительную роль в международном признании геноцида армян. Спасибо за ваши неустанные усилия, искреннюю преданность", — написал в письме к Кардашьян президент Армении.
Письмо с благодарностью получила и певица Шер. В нём президент Армении отметил, что звезда всегда боролась против отрицания геноцида армянского народа. Саркисян также выразил надежду на то, что знаменитость снова совершит визит в Армению.
Не остался без благодарности продюсер фильма "Обещание" Эрик Эсраилян, кинокартина которого посвящена теме армянского геноцида.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Этот факт возмутил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что глава Белого дома допустил историческую ошибку, признав геноцид армян.
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