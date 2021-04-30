Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Президент Армении поблагодарил Ким Кардашьян за помощь в признании геноцида

Благодарственные письма от главы государства получили также певица Шер и продюсер фильма "Обещание" Эрик Эсраилян.

30 апреля 2021, 23:14
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Армении Армен Саркисян выразил благодарность американским знаменитостям за помощь в признании геноцида армян. В письме к теледиве Ким Кардашьян он отметил, что она и её семья имеют огромное влияние не только в США, но и во всём мире.

"Было замечательно видеть, как вы своей деятельностью и шагами смогли сыграть значительную роль в международном признании геноцида армян. Спасибо за ваши неустанные усилия, искреннюю преданность", — написал в письме к Кардашьян президент Армении.

Письмо с благодарностью получила и певица Шер. В нём президент Армении отметил, что звезда всегда боролась против отрицания геноцида армянского народа. Саркисян также выразил надежду на то, что знаменитость снова совершит визит в Армению.

Не остался без благодарности продюсер фильма "Обещание" Эрик Эсраилян, кинокартина которого посвящена теме армянского геноцида.

Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян

Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Этот факт возмутил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что глава Белого дома допустил историческую ошибку, признав геноцид армян.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1