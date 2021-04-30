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В России начинают штрафовать за высадку детей-безбилетников из транспорта

За нарушение нового закона придётся заплатить от 5 до 30 тысяч рублей.

30 апреля 2021, 22:47
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон о штрафах для водителей, кондукторов и контролёров за принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Штраф для водителей автобусов, троллейбусов или трамваев составит пять тысяч рублей, а для кондукторов и контролёров — от 20 до 30 тысяч рублей. Авторы законопроекта надеются, что после начала действия закона случаи принудительной высадки детей из общественного транспорта прекратятся.

Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников из транспорта

Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников из транспорта

Ранее Лайф писал о том, что в России официально запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников.

Авторы
Юлия Коновалова

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