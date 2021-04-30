В России начинают штрафовать за высадку детей-безбилетников из транспорта

Сегодня, 1 мая, в России вступил в силу закон о штрафах для водителей, кондукторов и контролёров за принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Штраф для водителей автобусов, троллейбусов или трамваев составит пять тысяч рублей, а для кондукторов и контролёров — от 20 до 30 тысяч рублей. Авторы законопроекта надеются, что после начала действия закона случаи принудительной высадки детей из общественного транспорта прекратятся.

Ранее Лайф писал о том, что в России официально запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников.

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