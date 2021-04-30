Главного архитектора Сочи заподозрили в вымогательстве взятки в 75 млн рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора Департамента архитектуры и градостроительства Администрации Сочи. Он и его знакомый подозреваются в посредничестве и в получении многомиллионной взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора Департамента архитектуры и градостроительства Администрации Сочи и его 50-летнего знакомого. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", — уточнили в управлении.

По версии следствия, осенью 2020 года гендиректор строительной организации сообщил 50-летнему мужчине о намерении построить апартаментный комплекс на своём земельном участке в Адлерском районе Сочи. Фигурант предложил собеседнику за взятку в размере 75 млн рублей, которая предназначалась директору Департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства. В случае отказа мужчине обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным.

Директор строительной организации согласился, передав ему в ноябре и декабре 2020 года первую часть суммы — 3 млн 750 тыс. рублей. Позже он обратился в полицию. Вечером 30 апреля в одном из кафе Сочи потерпевший передал чиновнику и его знакомому вторую часть суммы — 20 миллионов рублей, но уже под присмотром правоохранителей. Силовики задержали подозреваемых в момент получения взятки.

Ранее Лайф рассказывал, что СК передал в Генпрокуратуру дело бывших генералов МВД, обвинённых в коррупции. Фигурантам вменяют получение взятки и содействие в переводе из СИЗО под домашний арест бизнесмена.

Авторы