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"Дети плакали и кричали": В Петербурге отец маленькой пациентки жестоко избил педиатра из-за отказа в прививке

У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лица и шеи. Подозреваемый, бывший военный, задержан.

30 апреля 2021, 22:15
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В детской поликлинике № 33 Невского района Санкт-Петербурга отец 8-месячной девочки избил педиатра за отказ делать ребёнку "Пентаксим" — прививку против пяти наиболее опасных заболеваний. Как сообщает kp.ru, 25-летний врач Артём Бранченко предложил матери малышки сначала пройти иммунологическую комиссию и составить индивидуальный план вакцинации, поскольку до этого ей ни разу не делали прививок.

"Это было необходимо, поскольку так просто ребёнку в 8 месяцев нельзя ставить сразу эту вакцину. Есть более важные прививки, которые нужно сделать пред ней. Но мама меня слушать не хотела, была настроена агрессивно", — говорит врач.

Когда женщина не смогла убедить педиатра, на разговор с ним пришёл отец. 30-летний мужчина ворвался в медицинский кабинет и с порога стал оскорблять врача, а после схватил его за шею, прижал к стене и ударил в голову кулаком. На этом родитель не успокоился и стал бить медика головой о шкаф, повалил на пол и начал пинать по голове и спине. Дети и родители стали свидетелями чудовищной сцены.

"Дети испугались: они плакали и кричали... Сам же мужчина оставался в кабинете и угрожал мне, что он сотрудников органов, что у него есть связи сделать так, чтобы я в этой организации больше не работал. Но как оказалось, он бывший военный, сейчас безработный", — сказал Бранченко.

Инцидент произошёл 29 апреля. У пострадавшего врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лица и шеи, кровоподтёки и гематомы на спине. СКР по Петербургу уже возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве и задержал виновника инцидента.

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Ранее Лайф рассказывал, как как сын пациента в Пензе избил врача и угнал скорую. "Я еду и всё!" — заявил молодой человек. По правилам посторонним нельзя находиться в реанимобиле, но нападавшему было всё равно. Он решил сопровождать отца до последнего.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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