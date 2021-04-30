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Стал известен победитель восьмого сезона шоу "Голос. Дети"

В последнем этапе триумфатор исполнил композиции "Не отрекаются любя" Аллы Пугачёвой и Who Wants to Live Forever группы Queen.

30 апреля 2021, 22:49
<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В восьмом сезоне вокального конкурса "Голос. Дети" победил 13-летний Владислав Тюкин из Санкт-Петербурга. Финал песенного конкурса транслировался в эфире Первого канала.

В последнем этапе шоу подопечный Светланы Лободы исполнил композиции "Не отрекаются любя" Аллы Пугачёвой и Who Wants to Live Forever группы Queen. Юный вокалист набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов.

Тюкин получил в качестве награды статуэтку, денежный приз в размере миллиона рублей, а также сертификаты на запись собственной песни.

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Ранее стало известно, что правительство Нидерландов дало добро на присутствие зрителей на музыкальном конкурсе Евровидение, который пройдёт в этом году в мае в Роттердаме.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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