Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

На Евровидение пустят зрителей

Правда, всего три с половиной тысячи человек.

29 апреля 2021, 18:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство Нидерландов дало добро на присутствие зрителей на музыкальном конкурсе Евровидение, который пройдёт в этом году в мае в Роттердаме. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

Организаторы Евровидения подтвердили, что на конкурс будут допущены максимум 3,5 тысячи человек. Такое жёсткое ограничение установлено для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на конкурсе.

Один из участников Евровидения от России угодил в реанимацию

Один из участников Евровидения от России угодил в реанимацию

Продажа билетов на репетиции, полуфиналы и финал конкурса начнётся в первых числах мая.

Ранее организаторы Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.

"Я не смогла ничего сделать": Манижа раскрыла, как в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам

"Я не смогла ничего сделать": Манижа раскрыла, как в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам

Напомним что выбор представительницы России пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Вместе с тем после отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Минюст РФ отреагировал на призыв генпрокурора Нидерландов выплатить более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

23 апреля, 11:13

Один из участников Евровидения от России угодил в реанимацию

22 апреля, 17:19

Экс-игрока "Реала" приговорили к условному сроку за детское порно

сегодня в 19:13

"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти на первое место в Ла Лиге

сегодня в 19:07

Минпромторг предложил направить налоги от сверхдоходов металлургов на госстроительство

сегодня в 19:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1