На Евровидение пустят зрителей

Правительство Нидерландов дало добро на присутствие зрителей на музыкальном конкурсе Евровидение, который пройдёт в этом году в мае в Роттердаме. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

Организаторы Евровидения подтвердили, что на конкурс будут допущены максимум 3,5 тысячи человек. Такое жёсткое ограничение установлено для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на конкурсе.

Продажа билетов на репетиции, полуфиналы и финал конкурса начнётся в первых числах мая.

Ранее организаторы Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.

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