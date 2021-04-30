В Германии сочли необоснованными санкции России против ряда чиновников ЕС

Правительство ФРГ считает необоснованным решение о запрете на въезд в Россию восьми должностным лицам ЕС и отдельных стран – членов ЕС, включая главного прокурора Берлина. Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

"Федеральное правительство однозначно отвергает запрет на въезд в Россию восьми должностным лицам ЕС и отдельных стран – членов ЕС, включая главного прокурора Берлина. Меры, принятые РФ, в отличие от мер, введённых ЕС в марте против российских чиновников за серьёзные нарушения прав человека, необоснованны с точки зрения содержания", — говорится в документе.

В МИД Германии заявили, что введённые санкции способствуют продолжению излишней эскалации в отношениях с Москвой.

Ранее спикер Европарламента Давид Сассоли, который попал в российские санкционные списки, заявил: "Угрозы не заставят нас молчать". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова очень лаконично ответила на его речь: "Нас тоже".

Авторы