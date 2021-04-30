Путин подписал закон о штрафах для СМИ за материалы иноагентов без указания их статуса

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону распространение в печатных, интернет-СМИ и в Сети материалов СМИ-иноагентов или физлиц-иноагентов без указания на такой статус будет караться штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Также в КоАП вносятся изменения, предусматривающие введение штрафов в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за незаконное использование знака прессы на массовых мероприятиях.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах для физлиц и организаций-иноагентов. Они могут достигать до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до полумиллиона рублей для юридических лиц.

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