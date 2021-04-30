Разбившиеся в ДТП юные баскетболистки ехали на несуществующие соревнования
В календарях спортивных организаций Волгоградской области не было о них никакого упоминания.
Фото © LIFE
Скорее всего, школа, в которой учились девочки, попавшие в жуткое ДТП в Ставропольском крае, сама приняла решение отправить их на соревнования по баскетболу. Причём данного мероприятия в расписании игр не значилось, утверждают в волгоградской областной федерации этого вида спорта.
"Соревнования должны были проходить в городе Черкесске. Соревнования никто не согласовывал — ни Федерация баскетбола, ни муниципалитет, ни областной спорткомитет. В календаре этих организаций не было этих соревнований", — цитирует ТАСС слова своего собеседника.
Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.
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