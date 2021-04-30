В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

"Медики борются за жизнь девятерых детей. В настоящее время осуществляется медицинская эвакуация в травмоцентр первого уровня в Ставрополе двух подростков в тяжёлом состоянии", — рассказали в министерстве.

В состоянии средней степени тяжести находится пятеро детей — четверо в детской краевой больнице и один — в Грачёвской районной больнице. Также в Минздраве сообщили, что медпомощь потребовалась троим взрослым.

Как сообщал Лайф, дети в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Аварию спровоцировал водитель "девятки", который вылетел на встречу КамАЗу. Тот, в свою очередь, опрокинулся на автобус с юными спортсменами. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.