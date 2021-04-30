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В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

Помимо несовершеннолетних за помощью к медикам обратились трое взрослых.

30 апреля 2021, 17:20
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Двоих детей, пострадавших в результате серьёзного ДТП в Ставрополье, из Грачёвской районной больницы транспортируют в краевой центр. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое, сообщили "Российской газете" в региональном Минздраве.

"Медики борются за жизнь девятерых детей. В настоящее время осуществляется медицинская эвакуация в травмоцентр первого уровня в Ставрополе двух подростков в тяжёлом состоянии", — рассказали в министерстве.

ГИБДД подтвердила версию Лайфа о причине смертельного ДТП на Ставрополье

ГИБДД подтвердила версию Лайфа о причине смертельного ДТП на Ставрополье

В состоянии средней степени тяжести находится пятеро детей — четверо в детской краевой больнице и один — в Грачёвской районной больнице. Также в Минздраве сообщили, что медпомощь потребовалась троим взрослым.

Как сообщал Лайф, дети в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Аварию спровоцировал водитель "девятки", который вылетел на встречу КамАЗу. Тот, в свою очередь, опрокинулся на автобус с юными спортсменами. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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