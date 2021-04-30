"Оставляем за собой право реагировать": МИД объяснил публикацию чёрного списка граждан ЕС

Публикация чёрного списка граждан Евросоюза была ответным шагом МИД на введённые 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации М. Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года", — приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.

Теперь для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур на условиях взаимности будет закрыт въезд на территорию РФ. Это было сделано в свете беспрецедентных осложнений в отношениях России и Евросоюза, отметила представитель дипведомства.

"Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода", — заключила Захарова.

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек, в том числе председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли. В российском МИД отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.

Как сообщал Лайф, 2 марта Евросоюз ввёл санкции против высокопоставленных россиян из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. А 22 марта ЕС ввёл ограничения против двух граждан РФ "за преследование ЛГБТ-сообщества в Чечне".

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