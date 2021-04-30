Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке 8 человек, в том числе председатель Европарламента

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом сообщает МИД РФ в своём заявлении. Меры введены в ответ на санкции против шести российских граждан, о которых объявил Совет ЕС 2 и 22 марта 2021 года. В чёрном списке российского МИД оказались:

Ивар Аболиньш (Ivars ABOLINS), председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ. Марис Балтиньш (Maris BALTINS), директор Центра государственного языка Латвийской Республики. Жак Мэр (Jacques MAIRE), член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Йорг Раупах (Jorg RAUPACH), руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия. Давид-Мария Сассоли (David-Maria SASSOLI), председатель Европейского парламента. Оса СКОТТ (Asa SCOTT), глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция. Ильмар Томуск (Ilmar TOMUSK), глава Языкового департамента Эстонской Республики. Вера Юрова (Vera JOUROVA), заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В ведомстве отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских организаций и граждан.

"Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идёт вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права", — говорится в сообщении МИД.

Авторы