Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке 8 человек, в том числе председатель Европарламента
В российском МИД отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.
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Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом сообщает МИД РФ в своём заявлении. Меры введены в ответ на санкции против шести российских граждан, о которых объявил Совет ЕС 2 и 22 марта 2021 года. В чёрном списке российского МИД оказались:
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- Ивар Аболиньш (Ivars ABOLINS), председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ.
- Марис Балтиньш (Maris BALTINS), директор Центра государственного языка Латвийской Республики.
- Жак Мэр (Jacques MAIRE), член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Йорг Раупах (Jorg RAUPACH), руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия.
- Давид-Мария Сассоли (David-Maria SASSOLI), председатель Европейского парламента.
- Оса СКОТТ (Asa SCOTT), глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция.
- Ильмар Томуск (Ilmar TOMUSK), глава Языкового департамента Эстонской Республики.
- Вера Юрова (Vera JOUROVA), заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
В ведомстве отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских организаций и граждан.
"Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идёт вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права", — говорится в сообщении МИД.
Ранее Европарламент призвал Евросоюз отключить Россию от платёжной системы SWIFT и остановить строительство проекта "Северный поток — 2".
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