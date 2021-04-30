Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке 8 человек, в том числе председатель Европарламента

В российском МИД отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.

30 апреля 2021, 15:14

Фото © Shutterstock

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом сообщает МИД РФ в своём заявлении. Меры введены в ответ на санкции против шести российских граждан, о которых объявил Совет ЕС 2 и 22 марта 2021 года. В чёрном списке российского МИД оказались:

"Люди прозревают": Клинцевич оценил заявление депутата Бундестага о ведущих к хаосу антироссийских санкциях

"Люди прозревают": Клинцевич оценил заявление депутата Бундестага о ведущих к хаосу антироссийских санкциях

  1. Ивар Аболиньш (Ivars ABOLINS), председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ.
  2. Марис Балтиньш (Maris BALTINS), директор Центра государственного языка Латвийской Республики.
  3. Жак Мэр (Jacques MAIRE), член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
  4. Йорг Раупах (Jorg RAUPACH), руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия.
  5. Давид-Мария Сассоли (David-Maria SASSOLI), председатель Европейского парламента.
  6. Оса СКОТТ (Asa SCOTT), глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция.
  7. Ильмар Томуск (Ilmar TOMUSK), глава Языкового департамента Эстонской Республики.
  8. Вера Юрова (Vera JOUROVA), заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Сенатор Джабаров — об отключении РФ от SWIFT: За нефть будут наличкой в чемоданах платить?

Сенатор Джабаров — об отключении РФ от SWIFT: За нефть будут наличкой в чемоданах платить?

В ведомстве отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских организаций и граждан.

"Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идёт вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права", — говорится в сообщении МИД.

Ранее Европарламент призвал Евросоюз отключить Россию от платёжной системы SWIFT и остановить строительство проекта "Северный поток — 2".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

вчера в 22:58

"Люди прозревают": Клинцевич оценил заявление депутата Бундестага о ведущих к хаосу антироссийских санкциях

сегодня в 10:59

Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

сегодня в 13:40

Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

сегодня в 16:28

ГИБДД подтвердила версию Лайфа о причине смертельного ДТП на Ставрополье

сегодня в 16:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1